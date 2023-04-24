У столиці Словенії українцям продовжили право на безкоштовний проїзд — Finance.ua

У столиці Словенії українцям продовжили право на безкоштовний проїзд Сьогодні 17:22 — Особисті фінанси

У столиці Словенії українцям продовжили право на безкоштовний проїзд

Українці, які прибули до Словенії у зв’язку з війною, зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом міста Любляни до 4 березня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Для цього українці повинні звернутися до центрального відділення Potnicki center LPP за адресою: Slovenska cesta 56. Там вони зможуть оформити іменну річну картку Urbana. Ця картка дозволить майже рік безкоштовно користуватися міським транспортом.

Для оформлення картки Urbana українцям необхідно пред’явити один із трьох документів:

картку тимчасового захисту («ісказніца»);

рішення про тимчасовий захист і документ, що посвідчує особу;

рішення про статус шукача притулку та документ, що посвідчує особу.

Таким чином, з квітня цього року безкоштовний проїзд у громадському транспорті столиці Словенії буде наданий лише тим громадянам, які матимуть при собі іменну річну картку. Зазначений проїзний документ потрібно буде обов’язково компостувати щоразу при вході у транспорт. Пільга не поширюється на приміські сполучення.

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