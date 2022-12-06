У Standard Chartered прогнозують, що вартість Bitcoin впаде до $5000 — Finance.ua

У Standard Chartered прогнозують, що вартість Bitcoin впаде до $5000 Сьогодні 19:29 — Фінтех і Картки

У Standard Chartered прогнозують, що вартість Bitcoin впаде до $5000

Вартість Bitcoin (BTC) впаде до $5000 у 2023 році. Так вважає керівник глобальних досліджень і головний стратег багатонаціонального банку Standard Chartered Ерік Робертсен.

Про це повідомляє Bloomberg.

У записці для інвесторів банку, опублікованій 4 грудня, Робертсен описав перспективні сценарії на 2023 рік, які можуть призвести до розвороту відсоткових ставок після підвищення у 2022 році, подальших банкрутств у криптовалютному секторі та негативного ставлення до ринку.

Експерт прогнозує, що наступного року можливе подальше зниження вартості Bitcoin на 70% від його поточної ринкової вартості, тоді як золото може побачити потенціал зростання до 30% до позначки в $2250 за унцію.

Останні місяці 2022 року були бурхливими для всієї криптовалютної екосистеми. Крах криптовалютної біржі Сема Бенкмана-Фріда FTX і хедж-фонду Alameda Research викликав падіння цін на крипторинку.

Процедура банкрутства FTX вже призвела до збитків, і криптовалютний кредитор BlockFi пішов слідом за біржею, частково через «значний вплив» на FTX і Alameda.

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cryptomisto За матеріалами:

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