У США злетів попит на безрамні пікапи — Finance.ua

У США злетів попит на безрамні пікапи Сьогодні 02:44 — Технології&Авто

У США злетів попит на безрамні пікапи

Аналітик із продажу «блакитного овалу» Еріх Меркл заявив, що модель показує рекордний продаж з моменту дебюту в 2021 році. За підсумками січня Ford Maverick став лідером у сегменті середньорозмірних пікапів, потіснивши багаторічний бестселер Toyota Tacoma.

Ще дуже успішним є Ford Transit: угоди з комерційними фургонами зросли на 40 відсотків. В аутсайдерах позашляховики Bronco та кросовери Mustang Mach-E.

Американські аналітики не схильні переоцінювати успіхи Ford Maverick. На результати січня вплинули дві події. По-перше, пікап Toyota Tacoma нещодавно змінив покоління, у дилерів мало запасів, адже постачання тільки почалося. По-друге, через страйк UAW довго простоював конвеєр із вантажівками Ford Ranger, і клієнти змушені були брати доступніший легкий пікап.

За перший місяць 2024 року Ford реалізував 12 443 безрамні пікапа Maverick, а частка гібридних версій склала 49 відсотків. Хоча бензин-електричний Maverick суттєво подорожчав минулого літа, клієнтів це не зупинило: попит на гібриди злетів на 118 відсотків! Абсолютним лідером продажів «блакитного овалу» є повнорозмірний пікап F-Series: за місяць вдалося продати 48 702 вантажівки.

Протягом року продажі Ford Maverick можуть побити рекорд, адже на підході «заряджена» версія ST, яка залучить нових покупців. Втім, частина клієнтів, напевно, дочекається нового рамного Ford Ranger, попит на який просів через страйк і нещодавню зміну поколінь.

uamotors За матеріалами:

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