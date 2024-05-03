У США завершили тестування прототипа підводного безпілотника — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США завершили тестування прототипа підводного безпілотника

Технології&Авто
0
У США завершили тестування прототипа підводного безпілотника
У США завершили тестування прототипа підводного безпілотника, Фото: darpa.mil
Науковці Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA. — Ред.) побудували безпілотний підводний апарат Manta Ray, що виконуватиме довготривалі місії та перевозитиме корисні вантажі в океанських глибинах.
Про це повідомляється на сайті DARPA.
До створення апарата також долучилася американська компанія Northrop Grumman.
Прототип безекіпажного підводного апарата (UUV), побудованого Northrop Grumman, завершив повномасштабні випробування у воді біля узбережжя Південної Каліфорнії в лютому та березні 2024 року.
Тестування продемонструвало гідродинамічні характеристики у морі, включаючи виконання операцій під водою з використанням усіх режимів руху апарату та його плавучість, а також інші властивості.
Фото: darpa.mil
Фото: darpa.mil
«Після польового складання транспортний засіб використовує технологію ефективного планерування, щоб пересуватися у воді. Судно сконструйовано з кількома відсіками корисного вантажу різних розмірів та типів, що дозволяє виконувати різноманітні види військово-морських завдань», — сказав керівник проєкту доктор Кайл Вернер.
Проєкт Manta Ray має на меті продемонструвати новий клас безпілотних водних апаратів великої дії та великої дальності, здатних нести корисне навантаження, готових до постійних операцій у морському середовищі.
Компанія Darpa співпрацює з ВМС США щодо наступних кроків щодо тестування та переходу до впровадження цієї технології.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.