У США завершили тестування прототипа підводного безпілотника — Finance.ua

У США завершили тестування прототипа підводного безпілотника Сьогодні 05:26 — Технології&Авто

У США завершили тестування прототипа підводного безпілотника, Фото: darpa.mil

Науковці Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA. — Ред.) побудували безпілотний підводний апарат Manta Ray, що виконуватиме довготривалі місії та перевозитиме корисні вантажі в океанських глибинах.

Про це повідомляється на сайті DARPA

До створення апарата також долучилася американська компанія Northrop Grumman.

Прототип безекіпажного підводного апарата (UUV), побудованого Northrop Grumman, завершив повномасштабні випробування у воді біля узбережжя Південної Каліфорнії в лютому та березні 2024 року.

Тестування продемонструвало гідродинамічні характеристики у морі, включаючи виконання операцій під водою з використанням усіх режимів руху апарату та його плавучість, а також інші властивості.

Фото: darpa.mil

«Після польового складання транспортний засіб використовує технологію ефективного планерування, щоб пересуватися у воді. Судно сконструйовано з кількома відсіками корисного вантажу різних розмірів та типів, що дозволяє виконувати різноманітні види військово-морських завдань», — сказав керівник проєкту доктор Кайл Вернер.

Проєкт Manta Ray має на меті продемонструвати новий клас безпілотних водних апаратів великої дії та великої дальності, здатних нести корисне навантаження, готових до постійних операцій у морському середовищі.

Компанія Darpa співпрацює з ВМС США щодо наступних кроків щодо тестування та переходу до впровадження цієї технології.

Укрінформ За матеріалами:

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