У США з’явилася перша дорога з бездротовою зарядкою для електромобілів — Finance.ua
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У США з’явилася перша дорога з бездротовою зарядкою для електромобілів

Технології&Авто
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У США з’явилася перша дорога з бездротовою зарядкою для електромобілів
У США з’явилася перша дорога з бездротовою зарядкою для електромобілів, Фото: Electreon
В американському Детройті з’явилася перша в США громадська дорога з бездротовою зарядкою для електромобілів. З 2024 року мережу таких доріг планують розширити по всьому штату Мічиган.
Про це розповіли на сайті Electrek.
Над проєктом працювали місцева влада Детройта, Міністерство транспорту штату Мічиган і компанія Electreon. Остання надала мідні котушки індуктивної зарядки, які були встановлені під поверхнею дороги.
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Дорога здатна заряджати електромобілі з приймачем Electreon. Він передає енергію акумуляторній батареї авто прямо під час руху.
Швидкість такої зарядки значно нижча, ніж у традиційних зарядних станцій. Проте дороги з бездротовою зарядкою позбавлять власників електромобілів необхідності самостійно поповнювати запас акумулятора.
Наразі бездротова зарядка знаходиться тільки на одній ділянці дороги
Наразі бездротова зарядка знаходиться тільки на одній ділянці дороги, Фото: Electreon
Наразі проєкт перебуває на стадії тестування. Експерти використовують фургон Ford E-Transit для досліджень і виправлення помилок.
Також поруч із цією ділянкою дороги встановлено дві статичні індуктивні зарядні станції. Вони дають змогу заряджати електромобіль під час зупинки.
За матеріалами:
Фокус
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