У США випустили електроролики, які прискорюють ходьбу на 250% (відео) — Finance.ua

У США випустили електроролики, які прискорюють ходьбу на 250% (відео) Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

У США випустили електроролики, які прискорюють ходьбу на 250% (відео)

Американський стартап Shift Robotics запустив кампанію зі збору коштів на електроролики Moonwalkers на Kickstarter.

Електричні ролики Moonwalkers кріпляться на будь-яке взуття і дозволяють збільшити швидкість ходьби на 250% — до 11 км/год.

«Місяцеходи» являють собою платформу із вісьмома поліуретановими колесами. Потужність двигунів регулюється автоматично на підставі ходи власника. Тобто вони можуть прискорюватися або сповільнюватися в залежності того, як ви йдете. Самі двигуни мають потужність 300 Вт.

Також передбачено систему блокування, щоб випадково не з’їхати з гори або сходів. На похилих поверхнях максимальна швидкість також зафіксована на 11 км/год.

На одному заряді можна проїхати до 10 км. Коштують Moonwalkers цілих $1000 ($1400 після закінчення краудфандингової кампанії).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.