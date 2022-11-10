У США випустили електроролики, які прискорюють ходьбу на 250% (відео) — Finance.ua
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У США випустили електроролики, які прискорюють ходьбу на 250% (відео)

Технології&Авто
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У США випустили електроролики, які прискорюють ходьбу на 250% (відео)
У США випустили електроролики, які прискорюють ходьбу на 250% (відео)
Американський стартап Shift Robotics запустив кампанію зі збору коштів на електроролики Moonwalkers на Kickstarter.
Електричні ролики Moonwalkers кріпляться на будь-яке взуття і дозволяють збільшити швидкість ходьби на 250% — до 11 км/год.
«Місяцеходи» являють собою платформу із вісьмома поліуретановими колесами. Потужність двигунів регулюється автоматично на підставі ходи власника. Тобто вони можуть прискорюватися або сповільнюватися в залежності того, як ви йдете. Самі двигуни мають потужність 300 Вт.
Також передбачено систему блокування, щоб випадково не з’їхати з гори або сходів. На похилих поверхнях максимальна швидкість також зафіксована на 11 км/год.
На одному заряді можна проїхати до 10 км. Коштують Moonwalkers цілих $1000 ($1400 після закінчення краудфандингової кампанії).
За матеріалами:
dev.ua
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