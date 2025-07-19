Skoda випустила електричний фургон-кросовер із запасом ходу понад 500 км (фото) — Finance.ua
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Skoda випустила електричний фургон-кросовер із запасом ходу понад 500 км (фото)

Технології&Авто
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Skoda випустила електричний фургон-кросовер із запасом ходу понад 500 км (фото)
Skoda випустила електричний фургон-кросовер із запасом ходу понад 500 км (фото), Фото: Skoda
Електромобіль Skoda Enyaq 2025 отримав комерційну модифікацію Cargo. Кросовер перетворили на вантажний фургон. Нову автівку уже почали продавати у Великій Британії за ціною від 46 125 фунтів стерлінгів ($62 200).
Про це повідомляється на офіційному сайті чеського автовиробника.
Фургон Skoda Enyaq Cargo створили разом із британською компанією Strong Plastic Products Ltd.
Уже виготовлено першу пробну партію із 70 електрокарів, які використовуватиме енергетична компанія із Великої Британії.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Зовні новий Skoda Enyaq Cargo майже не відрізняється від стандартного електрокросовера, хіба що замість задніх вікон встановили пластикові заглушки.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
У салоні Skoda Enyaq прибрали задні сидіння та обладнали вантажний відсік об’ємом 1700 л. Доступ у нього відбувається через бокові або задні двері.
Усередині є органайзер для вантажів та гаки для їх фіксації, а від водійського місця багажник відділений перегородкою.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Електромобіль Skoda Enyaq Cargo пропонують у версіях потужністю 286 к. с. із переднім або повним приводом. У першому випадку запас ходу складає 578 км, у другому — 534 км.
За матеріалами:
Фокус
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