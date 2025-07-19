ТОП-5 вживаних авто зі США до $20 тис. (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 вживаних авто зі США до $20 тис. (фото)

Технології&Авто
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ТОП-5 вживаних авто зі США до $20 тис. (фото)
ТОП-5 вживаних авто зі США до $20 тис. (фото)
Американські виробники пропонують чимало доступних, надійних і відносно недорогих в обслуговуванні моделей.
Uamotors розповідає, які моделі варті уваги серед уживаних авто до 20 тисяч доларів.

Ford Fusion другого покоління

Якщо у нас ця назва асоціюється з компактним хетчбеком, то на американському ринку це просторий седан зі стильним дизайном, багатим оснащенням і надійними бензиновими чи гібридними двигунами.
ТОП-5 вживаних авто зі США до $20 тис. (фото)
Багато версій мають повний привід та автомат, які славляться довговічністю.
Хоча деякі побоювання викликає варіатор гібридних модифікацій, серйозних проблем із ним зазвичай не виникає. Авто економічне, а запчастини доступні.

Chevrolet Cruze другого покоління

На ринку трапляються як дорестайлінгові, так і оновлені версії. Автомобіль пропонується з турбованим бензиновим або дизельним мотором, а деякі мають механіку замість автомата.
ТОП-5 вживаних авто зі США до $20 тис. (фото)
Привід передній, але машина приємно дивує витратою пального, дешевизною обслуговування і довговічністю.

Jeep Grand Cherokee третього покоління

Шанувальникам великих SUV варто звернути увагу на цей автомобіль. За 20 тисяч доларів можна знайти авто у хорошому стані.
ТОП-5 вживаних авто зі США до $20 тис. (фото)
Бензинові двигуни відомі своєю надійністю, хоч дизельні можуть потребувати додаткових витрат. Модель залишається прохідною, динамічною та при цьому не виглядає застарілою.

Chevrolet Tahoe другого покоління

Таке авто буде віком понад двадцять років, однак навіть старі машини можуть зберігатися у непоганому стані.
ТОП-5 вживаних авто зі США до $20 тис. (фото)
Комфорт, прохідність і брутальний стиль — його переваги, але автоматична коробка і кузов можуть потребувати ремонту.

Cadillac Escalade третього покоління

Незважаючи на вік, багато таких авто добре збереглися. Їхній двигун і коробка передач мають великий ресурс, але власнику доведеться змиритися з високою витратою пального. Гібридна версія економічніша, проте менш надійна.
ТОП-5 вживаних авто зі США до $20 тис. (фото)
Крім цих п’яти, є й інші цікаві американські моделі — ті ж Dodge Neon чи Chrysler PT Cruiser можна купити за доступні гроші й користуватися ними довго без зайвих клопотів.
Такі авто довговічні, недорогі у ремонті та приємно дивують комфортом навіть через роки.
За матеріалами:
uamotors
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