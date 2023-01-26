У США видали ліцензію на перший ядерний реактор нового типу — Finance.ua
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У США видали ліцензію на перший ядерний реактор нового типу

Світ
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У США видали ліцензію на перший ядерний реактор нового типу
У США видали ліцензію на перший ядерний реактор нового типу
Комісія з ядерного регулювання США (NRC) випустила фінальний пакет нормативних документів, необхідних для ліцензування будівництва та експлуатації малого модульного реактора (SMR) компанії NuScale Power. Це сьомий проект реактора в історії ядерної енергетики США та перший малий модульний, схвалений регулятором для використання в країні. Але найперший у світі реактор NuScale може з’явитися у Польщі.
Про це пише World Nuclear News.
Рішення набирає чинності з 21 лютого.
Ліцензування проекту означає, що будь-яке комунальне підприємство у США, яке забажає побудувати атомну електростанцію за проектом NuScale, може отримати комбіновану ліцензію на будівництво та експлуатацію цього об’єкта. Від замовника потрібно лише ліцензувати обраний для цього майданчик.
У США першу АЕС за проектом NuScale із шести модулів збирається будувати компанія Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS).
АЕС як демонстраційна установка буде побудована на майданчику в Національній лабораторії Айдахо. UAMPS планує подати заявку на отримання комбінованої ліцензії в NRC у першому кварталі 2024 року, перший модуль станції буде введено в експлуатацію до 2029 року, а повна експлуатація станції стартує у 2030 році (на два-три роки пізніше за раніше озвучені плани).
Однак перший у світі малий модульний реактор NuScale Power може почати працювати поза США. Раніше компанія уклала угоди про розгортання установок SMR у таких країнах, як Україна, Польща, Румунія, Чехія та Йорданія.
Більше того, з польським постачальником міді та срібла KGHM Polska Miedź SA укладено остаточну угоду, яка передбачає запуск реактора в Польщі вже у 2029 році.
Реактор NuScale Voygr використовує ті самі принципи роботи, як і великі реактори. У ньому звичайна система з паливних зборок, вода під тиском та газові турбіни (генератори).
Новим буде те, що реактор та більшість контурів виготовляються на заводі майже у закінченому вигляді. Це значно прискорює завершення проектів та робить їх дешевшими. Є побоювання, що подібний підхід до 35 разів збільшить обсяг ядерних відходів, але це компенсуватиме генерація все більших обсягів чистої електроенергії, до якої тимчасово прирівняли атомну енергетику.
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