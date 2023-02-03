У США ухвалили перше рішення щодо передачі активів рф Україні — Finance.ua
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У США ухвалили перше рішення щодо передачі активів рф Україні

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У США ухвалили перше рішення щодо передачі активів рф Україні
У США ухвалили перше рішення щодо передачі активів рф Україні
Окружний суддя федерального суду Манхеттена в четвер дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву, що відкриває шлях для подальшого передання цих коштів Україні.
Про це йдеться в матеріалі Reuters.
Малофєєв, який є власником телеканалу Царьград ТВ, був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 року. Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.
Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.
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Оскільки російський олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори в четвер заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд схвалив це рішення.
Після конфіскації, згідно з ухваленою у США поправкою до бюджетного законодавства, гроші Малофєєва можуть бути спрямовані на потреби відновлення України.
На сьогодні, окрім США, лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів рф на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону «Про спеціальні економічні заходи» (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.
Крім того, Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів, просуваючись вперед у спробі передати Україні кошти, заморожені під санкціями Європейського Союзу.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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