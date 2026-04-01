У США створили супервузьке авто (відео) 01.04.2026

У США створили незвичайний транспортний засіб — надзвичайно вузький автомобіль, який за габаритами нагадує мотоцикл. Автором проєкту став блогер Тайлер Фівер, який показав процес переробки на своєму YouTube-каналі Prop Department.

Основою для експерименту став Ford Festiva 1988 — північноамериканська версія Mazda 121. Автомобіль розрізали вздовж і видалили центральну частину кузова, суттєво зменшивши його ширину.

Точні розміри не розголошуються, однак відомо, що авто має ширину менше одного метра — воно здатне проїхати через дверний проріз шириною близько 90 см.

Після модифікації машина стала двомісною, але з незвичним розташуванням сидінь: пасажир сидить позаду водія, як на мотоциклі. Через обмежений простір довелося навіть вкоротити кермо.

Попри кардинальні зміни, частину елементів залишили без змін — зокрема двері, оптику, сигнал, а також підвіску й гальма.

Бензиновий двигун у настільки вузький кузов не помістився, тому його замінили на електромотор із батареєю, запозичені з електробайка.

Цікаво, що авто зберегло реєстрацію та страховку, тож може легально пересуватися дорогами загального користування. Водночас творець визнає: через вузьку конструкцію машина не є надто стійкою, але це не заважає йому тестувати її у місті.

