У США створили перший термодинамічний комп’ютер — Finance.ua
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У США створили перший термодинамічний комп’ютер

Технології&Авто
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У США створили перший термодинамічний комп’ютер
У США створили перший термодинамічний комп’ютер
Стартап з США Normal Computing створив термодинамічний комп’ютер, який використовує закони термодинаміки для здійснення обчислень.
Засновники Normal Computing, колишні провідні розробники зі штучного інтелекту та квантових платформ Google Brain та Alphabet X, розробили цей термодинамічний комп’ютер як перехідний варіант в галузі обчислень.
Normal Computing вже продемонструвала прототип термодинамічного комп’ютера для обчислення зворотної матриці, довівши його ефективність. За словами компанії, цей підхід працює також для інших випадків обчислень у галузі лінійної алгебри.
Прототип складається з матриці, яка містить повторювані групи елементів — генераторів з коливальним ємнісним контуром, що компанія називає блоком стохастичної обробки (SPU).

Як працює термодинамічний комп’ютер

Принцип роботи полягає в зарядженні конденсаторів до необхідного значення, після чого плата приходить у термодинамічний рівновагу з середовищем, в яке її поміщають.
Після охолодження елементів відбувається зчитування значень, що в результаті дає ефективні обчислення порівняно з традиційними методами.
За матеріалами:
speka.media
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