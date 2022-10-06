У США створять перший гібридний багатоповерховий будинок, надрукований на 3D-принтері — Finance.ua

У США створять перший гібридний багатоповерховий будинок, надрукований на 3D-принтері 06.10.2022, 00:14 — Нерухомість

У США створять перший гібридний багатоповерховий будинок, надрукований на 3D-принтері, Фото: Insider

Техас може стати столицею 3D-друку у США. Зараз у Х’юстоні зводять двоповерховий будинок площею 4 тисячі квадратних футів (371 квадратний метр). Проєкт називають революційним через поєднання кількох методів будівництва.

Про це повідомляє Insider

За словами компаній, які реалізовують проєкт, багатоповерховий будинок є експериментом. При цьому вони зауважують, що це — не перше масштабне будівництво за допомогою 3D-принтера, та нагадують, що раніше схожий об’єкт завершили у Канаді.

Фото: Insider

На відміну від інших об’єктів, які були створені за допомогою технологій 3D-друку, будинок у Х’юстоні буде багатоповерховим. Це перший аналогічний проєкт у США. Як розповідають автори, він буде розрахований на одну сім’ю. Вони підкреслюють, що ця інновація сьогодні особливо важлива, оскільки більш ніж 50% приватного сектору країни становлять саме двоповерхові будинки.

Як і інші будівлі, надруковані на 3D-принтері, проєкт у Х’юстоні матиме багатошарові стіни з вигнутими краями. Проте на відміну від попередників, для нього використовуватимуть гібридний метод будівництва. Автори зазначають, що він поєднує друк бетонних конструкцій та стін, а також встановлення дерев’яного каркаса.

Фото: Insider

Завдяки інтеграції кількох технік, команда зможе активніше реалізовувати схожі проєкти. Водночас 3D-принтер допоможе підвищити екологічність будівництва та знизити його вартість.

Новаторське рішення є результатом дворічної співпраці Корнельського університету з трьома компаніями: Peri 3D Construction, проєктною фірмою Hannah та будівельною інженерною компанією Cive.

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