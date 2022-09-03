У США стартувало виробництво надпотужного електропозашляховика Rivian — Finance.ua
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У США стартувало виробництво надпотужного електропозашляховика Rivian

Технології&Авто
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У США стартувало виробництво надпотужного електропозашляховика Rivian
У США стартувало виробництво надпотужного електропозашляховика Rivian, Фото: Rivian
У США надійшов у виробництво новий Rivian R1S. Позашляховики з першої партії вже поставили клієнтам.
Про це повідомляє сайт InsideEVs.
Електромобіль Rivian R1S — великий позашляховик на базі пікапа R1T. Дві моделі представили ще у 2018 році, проте якщо Rivian R1T почали випускати ще рік тому, то його побратим дістався конвеєра тільки зараз.
Rivian R1S досягає 5,1 м у довжину і зовні дуже схожий на пікап. Електрокар пропонують лише в семимісному виконанні та в багатій комплектації — з електроприводом та вентиляцією сидінь, 16-дюймовим сенсорним дисплеєм, автопілотом та камерами кругового огляду. Ціна стартує із $84 500.
Фото: Rivian
Фото: Rivian
Поки новий Rivian R1S доступний лише в одній версії — з чотирма моторами потужністю 835 к. с. та акумуляторною батареєю місткістю 135 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 3 с і має запас ходу в 509 км. Пневмопідвіска дозволяє підняти кліренс до 380 мм і форсувати метрові броди.
Згодом з’являться доступніші версії з двома моторами за ціною від $72 000. Також з часом очікується флагманський варіант з батареєю на 180 кВт∙год — його ціна наблизиться до 100 тис. доларів.
Фото: Rivian
Фото: Rivian
За матеріалами:
Фокус
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