У США розробляють гіперзвуковий вантажний літак — Finance.ua

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У США розробляють гіперзвуковий вантажний літак

Технології&Авто
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У США розробляють гіперзвуковий вантажний літак
У США розробляють гіперзвуковий вантажний літак
Американська компанія Hyperian Aerospace оголосила про розробку революційного гіперзвукового вантажного літака HYPERLiner Cargo.
За заявою компанії, він зможе розвивати швидкість до 12 360 км/год і доставляти 10 тонн вантажу в будь-яку точку світу менш ніж за 1,5 години. Наприклад, переліт із Нью-Йорка до Лондона займе всього 27 хвилин, а з Нью-Йорка до Сіднея — 1 годину 30 хвилин.
Літак працюватиме на стисненому водні, що забезпечить нульові викиди вуглекислого газу і зробить вантажоперевезення більш екологічними. Hyperian Aerospace наголошує, що наявна авіадоставка вантажів неефективна та шкодить довкіллю, тоді як гіперзвукові технології дадуть змогу розв’язати ці проблеми. У заяві компанії йдеться про те, що нова технологія «перетворить глобальні ланцюжки поставок».
Компанія також представила кілька інших перспективних розробок, включно з гіперзвуковими пасажирськими і військовими літаками, космічними апаратами і ракетами. Серед них — наступальна гіперракета HM3, яка зможе досягати швидкості до 30 870 км/год і мати колосальну ударну потужність. Військовий реактивний літак HYPERBomber, за заявою Hyperian Aerospace, зможе долати відстань до 22 200 км і досягати будь-якої точки Землі за 1,5 години.
Гіперзвукові технології стають стратегічно важливою галуззю для США, оскільки Китай і росія вже мають у своєму розпорядженні гіперзвукові ракети й активно розвивають аналогічні проєкти. У довгостроковій перспективі успішна реалізація цих розробок може стати важливим проривом для американської авіації та логістики.
За матеріалами:
НВ
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