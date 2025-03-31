У США розробляють гіперзвуковий вантажний літак — Finance.ua

У США розробляють гіперзвуковий вантажний літак Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

У США розробляють гіперзвуковий вантажний літак

Американська компанія Hyperian Aerospace оголосила про розробку революційного гіперзвукового вантажного літака HYPERLiner Cargo.

За заявою компанії, він зможе розвивати швидкість до 12 360 км/год і доставляти 10 тонн вантажу в будь-яку точку світу менш ніж за 1,5 години. Наприклад, переліт із Нью-Йорка до Лондона займе всього 27 хвилин, а з Нью-Йорка до Сіднея — 1 годину 30 хвилин.

Літак працюватиме на стисненому водні, що забезпечить нульові викиди вуглекислого газу і зробить вантажоперевезення більш екологічними. Hyperian Aerospace наголошує, що наявна авіадоставка вантажів неефективна та шкодить довкіллю, тоді як гіперзвукові технології дадуть змогу розв’язати ці проблеми. У заяві компанії йдеться про те, що нова технологія «перетворить глобальні ланцюжки поставок».

Компанія також представила кілька інших перспективних розробок, включно з гіперзвуковими пасажирськими і військовими літаками, космічними апаратами і ракетами. Серед них — наступальна гіперракета HM 3 , яка зможе досягати швидкості до 30 870 км/год і мати колосальну ударну потужність. Військовий реактивний літак HYPERBomber, за заявою Hyperian Aerospace, зможе долати відстань до 22 200 км і досягати будь-якої точки Землі за 1,5 години.

Гіперзвукові технології стають стратегічно важливою галуззю для США, оскільки Китай і росія вже мають у своєму розпорядженні гіперзвукові ракети й активно розвивають аналогічні проєкти. У довгостроковій перспективі успішна реалізація цих розробок може стати важливим проривом для американської авіації та логістики.

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