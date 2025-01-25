У США призупиняють програми тимчасового в’їзду для мігрантів, зокрема українців — Finance.ua

У США призупиняють програми тимчасового в’їзду для мігрантів, зокрема українців Сьогодні 11:46 — Світ

У США призупиняють програми тимчасового в’їзду для мігрантів, зокрема українців

Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США розпорядилися призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні.

Про це повідомляє The New York Times.

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Це рішення зачепило, зокрема, ініціативу Uniting for Ukraine, що дозволяла українцям в’їжджати до США за підтримки фінансових спонсорів.

За цією програмою, станом на вересень 2023 року, до країни в’їхало понад 150 тис. українців.

Зазначається, що ця директива вимагає негайно припинити прийняття «остаточних рішень» щодо заявок, пов’язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їхню дію.

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Кількість програм, які призупиняють своє функціонування, є великою, і це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, які мали змогу знайти притулок у США через нестабільну ситуацію в їхніх країнах.

Кому ще заборонять вʼїзд

Крім громадян України, яка постраждала від війни, закриття програм вплине на іммігрантів з Куби, Гаїті та Венесуели, йдеться у публікації.

Директива також зупиняє рішення щодо заявок на програму, яка дозволяла сім’ям возз’єднатися в Сполучених Штатах, і іншу ініціативу для неповнолітніх із Центральної Америки, які мають членів сім’ї в Сполучених Штатах.

Вищезазначене рішення також вказує на те, що адміністрація чинного президента США Дональда Трампа планує провести широке придушення широкого спектра програм, які дозволяли людям тимчасово в’їжджати, пише NYT.

Представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато міграційних програм не були законними.

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