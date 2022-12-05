У США провели перший політ прототипу електричного аеротаксі Maker (відео) — Finance.ua
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У США провели перший політ прототипу електричного аеротаксі Maker (відео)

Технології&Авто
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У США провели перший політ прототипу електричного аеротаксі Maker (відео)
У США провели перший політ прототипу електричного аеротаксі Maker (відео)
Каліфорнійська компанія Archer Aviation успішно здійснила перший перехідний політ зі своїм прототипом повітряного таксі з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) під назвою Maker.
Про це повідомляє FutureFlight.
Сам політ відбувся ще 29 листопада поблизу штаб-квартири Archer Aviation в Сан-Хосе у Каліфорнії, проте подробиці компанія оголосила лише зараз.
Прототип аеротаксі, який розрахований на двох пасажирів, піднявся на висоту в понад 73 метри, а під час польоту набрав швидкість 169 км за годину.
«Це значне досягнення є свідченням незліченних годин проєктування, моделювання та тестування в аеродинамічній трубі, які наша команда провела за лаштунками», — сказав головний інженер компанії Джефф Бауер.
Зазначається, що аеротаксі Maker є лише прототипом для аеротаксі Midnight, яке компанія планує виробляти у майбутньому. Літаючий апарат розрахований на 4 пасажирів й одного пілота.
Його перші тест-польоти заплановані на першу половину наступного року, а отримання дозволу на офіційні польоти від американського Управління цивільної авіації слід очікувати вже наприкінці 2024 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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