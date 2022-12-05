У США провели перший політ прототипу електричного аеротаксі Maker (відео) — Finance.ua

У США провели перший політ прототипу електричного аеротаксі Maker (відео) Сьогодні 23:42 — Технології&Авто

У США провели перший політ прототипу електричного аеротаксі Maker (відео)

Каліфорнійська компанія Archer Aviation успішно здійснила перший перехідний політ зі своїм прототипом повітряного таксі з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) під назвою Maker.

Про це повідомляє FutureFlight

Сам політ відбувся ще 29 листопада поблизу штаб-квартири Archer Aviation в Сан-Хосе у Каліфорнії, проте подробиці компанія оголосила лише зараз.

Прототип аеротаксі, який розрахований на двох пасажирів, піднявся на висоту в понад 73 метри, а під час польоту набрав швидкість 169 км за годину.

«Це значне досягнення є свідченням незліченних годин проєктування, моделювання та тестування в аеродинамічній трубі, які наша команда провела за лаштунками», — сказав головний інженер компанії Джефф Бауер.

Зазначається, що аеротаксі Maker є лише прототипом для аеротаксі Midnight, яке компанія планує виробляти у майбутньому. Літаючий апарат розрахований на 4 пасажирів й одного пілота.

Його перші тест-польоти заплановані на першу половину наступного року, а отримання дозволу на офіційні польоти від американського Управління цивільної авіації слід очікувати вже наприкінці 2024 року.

Укрінформ За матеріалами:

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