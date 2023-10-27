У США прототип аеротаксі Midnight здійснив перший політ — Finance.ua

У США прототип аеротаксі Midnight здійснив перший політ Сьогодні 05:49 — Технології&Авто

У США прототип аеротаксі Midnight здійснив перший політ, Фото: Archer Aviation

Компанія Archer Aviation успішно здійснила перший політ прототипу повітряного таксі з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) — Midnight.

Про це повідомляє FutureFlight

Зазначається, що політ відбувся у місті Санта-Клара, штат Каліфорнія.

Archer Aviation планує запустити рейси аеротаксі Midnight до кінця 2025 року. Причому спочатку використовуватимуть Midnight в основному для 10−20-хвилинних польотів у міських районах.

Фото: Archer Aviation

Торік Archer Aviation провела перший перехідний політ прототипу повітряного таксі з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) — Maker.

Укрінформ За матеріалами:

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