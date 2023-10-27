У США прототип аеротаксі Midnight здійснив перший політ — Finance.ua

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У США прототип аеротаксі Midnight здійснив перший політ

Технології&Авто
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У США прототип аеротаксі Midnight здійснив перший політ
У США прототип аеротаксі Midnight здійснив перший політ, Фото: Archer Aviation
Компанія Archer Aviation успішно здійснила перший політ прототипу повітряного таксі з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) — Midnight.
Про це повідомляє FutureFlight.
Зазначається, що політ відбувся у місті Санта-Клара, штат Каліфорнія.
Archer Aviation планує запустити рейси аеротаксі Midnight до кінця 2025 року. Причому спочатку використовуватимуть Midnight в основному для 10−20-хвилинних польотів у міських районах.
Фото: Archer Aviation
Фото: Archer Aviation
Торік Archer Aviation провела перший перехідний політ прототипу повітряного таксі з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) — Maker.
За матеріалами:
Укрінформ
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