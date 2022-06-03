У США пропонують підвищити податки для компаній, що працюють з рф та білоруссю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США пропонують підвищити податки для компаній, що працюють з рф та білоруссю

Вчора 15:41Фондовий ринок
97
У США пропонують підвищити податки для компаній, що працюють з рф та білоруссюУ США пропонують підвищити податки для компаній, що працюють з рф та білоруссю
У Конґресі та Сенаті США зареєстровані законопроєкти, якими пропонується підвищити податки для компаній, які працюють з росією та білоруссю.
Про це повідомив нардеп та перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
Він зазначив, що авторами законопроекту під назвою «The Support Ukraine Through Our Tax Code Act» («Закон про підтримку України через Податковий Кодекс») стали конґресмени Джаред Ґолден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джім Берд та Адам Кінзінґер. Як каже Железняк, вони «вже не раз виступав за більшу підтримку Україні та надання їй більше озброєння».
Читайте також
Законопроєкт передбачає, що діяльність компаній у росії та білорусі буде прирівняна до діяльності компанії у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме значне збільшення податків для цих компаній.
«Війна росії не може і не повинна фінансуватися податками, які сплачують американські компанії, — йдеться у спільній заяві конґресменів. — Це політика здорового глузду: якщо компанія вирішує вести бізнес в росії — і, відповідно, сплачувати податки, фінансуючи її військову машину — американський народ не повинен сплачувати рахунки таких компаній».
Читайте також
Аналогічний законопроєкт внесений і у Сенаті Головою фінансового комітету Сенату США Роном Вайденом та членом фінансового комітету Робом Портманом.
Нагадаємо, у квітні український уряд та парламент звернувся до країн ЄС та G7 із закликом разом з Україною підвищити податки для компаній, що продовжують вести бізнес в росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.