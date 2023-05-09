У США представили міні-робота для зарядки електрокарів (фото) — Finance.ua
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У США представили міні-робота для зарядки електрокарів (фото)

Технології&Авто
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У США представили міні-робота для зарядки електрокарів (фото)
У США представили міні-робота для зарядки електрокарів (фото), Фото: New Atlas
Стартап Autev із американського міста Сієтл презентував невеликого мініатюрного робота для зарядки електричних автомобілів.
Про це повідомляє New Atlas.
Autev — це, по суті, «велика батарея на колесах». Він автономно добирається до електромобіля користувача, якщо його «покликати» через додаток.
Міні-робот можна розташувати на будь-якому паркувальному місці в гаражі, спеціально обладнаному для електромобілів, чи в іншому місці.
Фото: New Atlas
Фото: New Atlas
Зазначається, що коли робот прибуває до електрокара, користувач просто підключає його зарядний кабель до зарядного порту свого автомобіля.
Коли власник авто повертається, він від’єднує кабель від робота, дозволяючи йому повернутися до власної зарядної станції в гаражі.
Якщо ж користувач повертається раніше і хоче піти до завершення заряджання, він може або зменшити бажану ємність зарядки за допомогою програми, або просто вручну від’єднати кабель робота.
За матеріалами:
Укрінформ
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