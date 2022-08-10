У США представили електробаггі з запасом ходу майже 500 кілометрів — Finance.ua
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У США представили електробаггі з запасом ходу майже 500 кілометрів

Технології&Авто
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У США представили електробаггі з запасом ходу майже 500 кілометрів
У США представили електробаггі з запасом ходу майже 500 кілометрів, carbuzz.com
Каліфорнійська компанія Meyers Manx представила електричний баггі Meyers Manx 2.0 Electric.
Про це повідомляє Car and Buzz.
Потужність двигуна становить 202 к.с., а крутний момент — 240 Нм. Баггі має можливість проїхати на одній зарядці до 482 кілометрів
Загальна вага транспортного засобу не перевищує 748 кг.
При цьому розгін невеликого електричного автомобіля з «нуля» до 96 км за годину дорівнює 4,5 секунди.
https://carbuzz.com/
https://carbuzz.com/
«Новий Manx 2.0 Electric створений, щоб перевершити Ваші очікування. Він простий і привабливий і передає дух грайливості. Нестаріючий дизайн виявляє в Вас вашу внутрішню дитину», — заявив генеральний директор компанії Фрімен Томас.
Вартість одного екземпляра Meyers Manx 2.0 Electric поки що невідома.
Зазначається, що поставки клієнтам розпочнуться у 2024 році, хоча за спеціальною програмою Meyers Manx Beta компанія сподівається доставити 50 автомобілів спеціальним клієнтам вже у 2023 році.
За матеріалами:
Укрінформ
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