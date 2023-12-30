У США показали унікальний 700-сильний DeLorean з оновленим агресивним дизайном — Finance.ua

У США показали унікальний 700-сильний DeLorean з оновленим агресивним дизайном Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

На автомобільній виставці в США помічено унікальну версію легендарного DeLorean DMC-12, який підготовлений силами місцевих тюнерів. Спорткар отримав набагато потужніший двигун, а також агресивний широкий обвіс.

Оновлений кузов для автомобіля створив дизайнер Кізіл Салім, який у тому числі відомий роботою в Electronic Arts, а також низкою унікальних тюнінг-проектів. Під капотом у автомобіля твін-турбо двигун LS потужністю 700 кінських сил. Швидкісні характеристики машини, а також термін роботи над нею не розкриваються, проте це одна з найяскравіших версій DMC-12.

Нагадаємо, що DeLorean DMC-12 випускався на початку 1980-х і мав скромний 130-сильний мотор PRV спільної розробки Peugeot, Renault і Volvo. Компанія збанкрутувала в 1982 році, після чого випуск автомобіля було припинено, проте з виходом фільму «Назад у майбутнє» він набув нової популярності серед шанувальників стрічки.

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