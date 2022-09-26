У США оштрафували Boeing на 200 млн доларів — Finance.ua

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У США оштрафували Boeing на 200 млн доларів

Фондовий ринок
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У США оштрафували Boeing на 200 млн доларів
У США оштрафували Boeing на 200 млн доларів
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США оштрафувала компанію Boeing на 200 мільйонів доларів через оманливі запевнення інвесторів щодо безпеки літака 737 MAX. Також на один мільйон доларів оштрафовано колишнього генерального директора компанії Денніса Мюленбурга.
Про це повідомляє SEC.
Зазначається, що Boeing і Мюленбург погодилися сплатити штраф і не оскаржуватимуть висновки Комісії.
За даними SEC, після першої катастрофи літака 737 MAX у 2018 році Boeing і Мюленбург знали про проблему із бортовою системою контролю MCAS. Але вони запевнили громадськість, що літак «так само безпечний, як і будь-який літак, який коли-небудь літав у небі».
«Після другої катастрофи Boeing і Мюленбург запевнили громадськість, що в процесі сертифікації MCAS не було жодних помилок або прогалин, незважаючи на те, що вони знали протилежну інформацію», — зазначає SEC.
За словами голови Комісії Гері Генслера, у часи кризи та трагедії особливо важливо, щоб публічні компанії та керівники надавали ринкам повну, чесну та правдиву інформацію.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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