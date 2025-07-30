У США можуть заборонити функцію «Start/Stop» в автомобілях — Finance.ua

У США можуть заборонити функцію «Start/Stop» в автомобілях Сьогодні 01:25 — Технології&Авто

У США можуть заборонити функцію «Start/Stop» в автомобілях

Сучасні автомобілі з бензиновим двигуном оснащені функціями, що спрямовані на підвищення ефективності, і серед них — технологія автоматичного запуску/зупинки, що вирізняється своєю простотою та ефективністю. Вона дозволяє суттєво економити пальне, вимикаючи двигун, коли авто стоїть на місці. Але, як зазначає Carscoops , попри ефективність, ця опція стала об’єктом критики мільйонів водіїв по всьому світу.

Деякі стверджують, що вона знижує ресурс двигуна, зокрема стартера, тоді як інші просто вважають її непотрібною. Прихильники зазначають, що покупці, яким ця функція не подобається, можуть просто вимкнути її.

Start/stop technology: where your car dies at every red light so companies get a climate participation trophy. EPA approved it, and everyone hates it, so we’re fixing it. pic.twitter.com/zFhijMyHDe — Lee Zeldin (@epaleezeldin) May 12, 2025

Тепер до хейтерів доєднались представники Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA). Раніше автовиробники отримували стимул за встановлення «Start/Stop» у свої автомобілі, оскільки донедавна в США були штрафи за недотримання середніх корпоративних цілей економії палива. Тепер, коли їх скасували, доля технології може бути іншою.

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Посадовці вже заявили про своє бажання позбутися цієї технології. Лі Зелдін, очільник EPA, заявив, що вона — не більше ніж трофей за участь у боротьбі зі зміною клімату, що хвилює мільйони американців. Проте, можливо, реальним рішенням буде залишити систему, але зробити її за замовчуванням вимкненою.

«Я думаю, що людям подобається економити гроші на бензині, а якщо ні, то цю опцію можна вимкнути. Я не знаю, чому людей потрібно позбавляти цієї опції», — сказав Альберт Гор, виконавчий директор Асоціації транспорту з нульовим рівнем викидів.

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