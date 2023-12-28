У США малий бізнес все частіше використовує ШІ замість найму нових співробітників — Finance.ua

У США малий бізнес все частіше використовує ШІ замість найму нових співробітників Сьогодні 04:20 — Технології&Авто

У США малий бізнес все частіше використовує ШІ замість найму нових співробітників

Недавнє дослідження Торгової палати США виявило значну тенденцію серед малих підприємств у Сполучених Штатах: приблизно 23% в даний час використовують технології штучного інтелекту (ШІ) для поліпшення виробництва товарів і послуг.

Примітно, що штучний інтелект все частіше використовується як альтернатива найму нових співробітників, сигналізуючи про зміни в тому, як працюють і ростуть малі підприємства.

Яскравим прикладом цієї тенденції є Оріон Герберт, підприємець з Шарлотта, штат Північна Кароліна, який перетворив свою пристрасть до організації спортивних та розважальних ігор на процвітаюче мікропідприємство з річним оборотом 500 000 доларів. Ключовим фактором успіху Герберта стала інтеграція інструментів генеративного штучного інтелекту в його бізнес-стратегію.

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Спочатку Герберт покладався на традиційні методи, такі як найм копірайтерів для створення маркетингового контенту. Однак він перейшов до використання помічників зі штучним інтелектом для створення маркетингових матеріалів для своїх подій. Цей крок не тільки зменшив витрати, але й надав особливого значення його зусиллям щодо просування.

Однією з найбільш суттєвих переваг, яку виділяє Герберт, є економічна ефективність послуг штучного інтелекту порівняно з наймом нового персоналу. Він описує використання штучного інтелекту для створення контенту як стратегію «низького ризику та високого прибутку», підкреслюючи доступність послуг штучного інтелекту порівняно зі значними витратами, які зазвичай пов’язані зі створеним людиною вмістом.

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Досвід Герберта відображає більш широку тенденцію, коли малі підприємства знаходять інноваційні способи впровадження штучного інтелекту в свою діяльність. Це не тільки спрощує процеси і скорочує витрати, але і відкриває нові можливості для творчості і диференціації ринку.

Оскільки технологія штучного інтелекту стає все більш доступною та зручною для користувачів, цілком ймовірно, що все більше малих підприємств застосовуватимуть подібні підходи. Цей зсув може змінити ландшафт операцій малого бізнесу, пропонуючи підвищену ефективність, зниження витрат на робочу силу та потенціал для збільшення доходів та залучення клієнтів.

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