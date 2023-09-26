У США купюру номіналом 10 тис. доларів продали на аукціоні за майже півмільйона — Finance.ua
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У США купюру номіналом 10 тис. доларів продали на аукціоні за майже півмільйона

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У США купюру номіналом 10 тис. доларів продали на аукціоні за майже півмільйона
У США купюру номіналом 10 тис. доларів продали на аукціоні за майже півмільйона, Фото: edition.cnn.com
Рідкісну купюру номіналом 10 000 доларів, що датується часами Великої депресії, продали на аукціоні у США за 480 000 доларів.
Про це повідомляє CNN.
Бостонська банкнота, на якій зображено міністра фінансів тих часів, очолила валютний аукціон Long Beach Expo після продажу за рекордну суму 22 вересня.
Банкнота Федеральної резервної системи, випущена в 1934 році, була сертифікована Гарантією паперових грошей (PMG) і отримала клас виняткової якості паперу (EPQ), згідно з інформацією аукціонного дому Heritage Auctions.
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За словами віцепрезидента з валютних операцій Heritage Auctions Дастіна Джонсона, купюри великого номіналу завжди викликали зацікавленість колекціонерів усіх рівнів. Тож банкнота в 10 000 доларів вважається однією з найрідкісніших і найдорожчих. Наразі вона поступається за ціною тільки золотому сертифікату на 100 000 доларів, випущеному в 1934 році.
За минулі роки знайшли лише 18 екземплярів.
Купюра у 10 000 доларів була банкнотою найвищого номіналу, яка коли-небудь була в публічному обігу. Купюра номіналом 100 000 доларів використовувалася лише для переказу коштів між банками Федерального резерву.

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