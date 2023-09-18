Гребінець за 189 000 дол: особисті речі Фредді Мерк’юрі були продані на аукціоні за 50,4 млн дол. (фото) — Finance.ua

Гребінець за 189 000 дол: особисті речі Фредді Мерк’юрі були продані на аукціоні за 50,4 млн дол. (фото) Сьогодні 18:00 — Світ

Гребінець за 189 000 дол: особисті речі Фредді Мерк’юрі були продані на аукціоні за 50,4 млн дол. (фото)

Sotheby’s виставив на аукціон 1400 речей легендарного Фредді Мерк’юрі та оголосив у прес-релізі неймовірну суму аукціону. Про це повідомляє видання People.

Серед предметів, які пішли з молотка, були рояль Yahama від Mercury і срібний гребінець для вусів Tiffany & Co. Гребінець був проданий за 189 000 доларів США, що значно перевищило попередню аукціонну оцінку від 500 до 750 доларів.

Піаніно Мерк’юрі було продано за 2,2 мільйона доларів, це рекорд для піаніно композитора, повідомляє Sotheby’s. Інструмент колишнього фронтмена Queen використовувався для написання багатьох найвідоміших хітів гурту, у тому числі «Bohemian Rhapsody», а рукописний текст пісні також приніс колосальні 1,7 мільйона доларів США. 13-сторінковий документ містив робочу назву треку «Mongolian Rhapsody» і чергування рядків тексту і музики.

Срібний браслет зі змією, який носив Мерк’юрі у музичному кліпі «Bohemian Rhapsody» у 1975 році, продали за 881 717 доларів — за даними Sotheby’s, це рекорд для ювелірного виробу, який належить рок-зірці.

Рідкісний збережений шкільний підручник з підписом Фредеріка Булсари на лицьовій стороні також продано за 88 786 доларів. Мерк’юрі народився як Фаррох Булсара на Занзібарі в 1946 році.

Предмети були частиною виставки Sotheby’s «Фредді Мерк’юрі: власний світ», яка проходила в Лондоні протягом місяця і включала шість днів аукціонів.

Майже 42 000 заявок було розміщено протягом шести днів від претендентів із 76 країн на приватні речі зірки, яких ніколи раніше не бачили.

Мерк’юрі залишив усе своє майно своєму першому коханню та близькій подрузі Мері Остін. У квітні Остін, яка понад 30 років доглядала за речами в колишньому будинку Мерк’юрі в саду Лодж у Кенсінгтоні, Лондон, розповіла, чому настав час відпустити речі.

«Протягом багатьох років я мала радість і привілей жити в оточенні всього того чудового, що Фредді шукав і так любив. Але минули роки, і настав час для мене прийняти важке рішення закрити цей дуже особливий розділ у моєму житті», — сказала Остін у прес-релізі Sotheby’s.

«Для мене було важливо зробити це таким чином, щоб Фредді сподобався, і не було нічого, що він любив більше, ніж аукціон. Фредді був неймовірним і розумним колекціонером, який показав нам що красу, веселощі та спілкування можна знайти в усьому. Я сподіваюся, що це чудова можливість поділитися всіма численними гранями Фредді, як публічними, так і приватними, і світ більше зрозуміє та відзначить його унікальний і прекрасний дух», — додала вона.

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