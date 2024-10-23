У США Honda відкликає понад 720 тисяч автомобілів через проблему із паливним насосом — Finance.ua
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У США Honda відкликає понад 720 тисяч автомобілів через проблему із паливним насосом

Технології&Авто
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У США Honda відкликає понад 720 тисяч автомобілів через проблему із паливним насосом
У США Honda відкликає понад 720 тисяч автомобілів через проблему із паливним насосом
Компанія Honda відкликає понад 720 800 автомобілів у США через побоювання, що паливний насос високого тиску може тріснути і спричинити витік палива.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
Відкликання стосується певних автомобілів моделей Accord, CR-V Hybrid та Honda Civic 2023−2025 року випуску, зазначили в NHTSA.
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Дилери безкоштовно перевірять і замінять паливний насос високого тиску у визначених автівках.
Пошкодження паливного насоса і подальший витік палива за наявності джерела займання може збільшити ризик виникнення пожежі.
Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що Honda відкликає близько 1,7 мільйона автомобілів у США через проблеми з рульовим керуванням, що може збільшити ризик аварії.
За матеріалами:
Укрінформ
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