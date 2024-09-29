Honda презентувала міський електроскутер (фото) — Finance.ua
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Honda презентувала міський електроскутер (фото)

Технології&Авто
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Honda презентувала міський електроскутер (фото)
Honda презентувала міський електроскутер (фото), Фото: Honda
Можливо, електрична мобільність має сенс не у всіх випадках, але вона точно має сенс у межах міських джунглів. Якщо вам потрібен максимально економічний транспорт для пересування містом, то електромобіль може виглядати не найкращим варіантом у плані вигідності, але електроскутер — звучить безпрограшно. Honda саме представила скутер EM1 e, який може стати еталонним у своєму сегменті.
Про це повідомляє Ride Apart.
Honda робить ставку на скутери, оскільки протягом останніх років вона демонструвала купу електричних скутерів. Особливо зосередившись на Азії, японська компанія спершу випускає новий двоколісний транспорт на Філіппінах.
Фото: Honda
Фото: Honda
EM1 e: має невеликий запас ходу у 48 кілометрів, але він оснащений акумуляторами, які можна змінювати за лічені секунди.
Тут використано компактний та потужний акумулятор Honda Mobile Power Pack e: ємністю 26,1 Аh, який ергономічно розроблений для легкої заміни.

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Він встановлюється під сидінням скутера і важить 10 кілограмів, що дозволяє практично будь-кому легко підняти та поміняти його.
Щобільше, EM1 e: постачається з власним зарядним пристроєм під назвою Honda Power Pack Charger e, який сумісний з більшістю побутових розеток і обіцяє час повної зарядки протягом шести годин.
Очікується, що Honda найближчим часом запустить станції заміни батарей, але, звісно, ​​все залежатиме від попиту на EM1 e:.
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