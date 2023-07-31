У США бояться, що Ілон Маск запустить власну криптовалюту — Finance.ua

У США бояться, що Ілон Маск запустить власну криптовалюту Сьогодні 06:26 — Технології&Авто

У США бояться, що Ілон Маск запустить власну криптовалюту

Новий законопроект, спрямований на регулювання стейблкоїнів, зіткнувся з негативом у Комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США. Деякі законодавці побоюються, що закон може дозволити техномільярдерам, таким як Ілон Маск, запустити власні стейблкоїни і домінувати на світовому платіжному ринку.

Законопроект, поданий конгресменом Доном Беєром, вимагатиме від емітентів стейблкоїнів укласти банківський контракт, дотримуватися правил ФРС та отримати схвалення від Міністерства фінансів і Федерального агентства зі страхування депозитів. Законопроект також має на меті запобігти використанню стейблкоїнів для незаконної діяльності, такої як відмивання грошей та фінансування тероризму.

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Втім, деякі члени Комітету стверджують, що законопроект є «занадто широким» і може перешкоджати інноваціям та конкуренції в криптовалютній індустрії. Вони також побоюються, що новий закон може надати технологічним гігантам несправедливу перевагу завдяки ресурсам і впливу.

Голова Комітету з фінансових послуг Максін Уотерс побоюється, що законопроект може дозволити компанії Ілона Маска «Twitter X» випустити власний стейблкоїн і стати глобальним провайдером платежів.

Уотерс назвала це «страшною пропозицією» і закликала своїх колег-республіканців переглянути своє ставлення до законопроекту. «Таким чином ми можемо передати ключі від нерегульованого ринку Марку Цукербергу, якому пред’явлені звинувачення в неповазі до Конгресу. Все через те, як Facebook реагував на скандали, пов’язані з конфіденційністю персональних даних», — наголосив член Комітету Патрік МакГенрі.

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