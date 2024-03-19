У соцмережі для роботи LinkedIn з’являться ігри — Finance.ua
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У соцмережі для роботи LinkedIn з’являться ігри

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Соцмережа LinkedIn, яка зробила собі ім'я насамперед як платформа для рекрутингу та налагодження ділових зв’язків, проникає в абсолютно нову для себе сферу — ігри.
Про це пише TechCrunch.
Зазначається, що LinkedIn розраховує таким чином збільшити час, який користувачі проводять на платформі.
За даними TechCrunch, робота LinkedIn над ігровим напрямом почалася на хвилі «пазломанії», яка допомогла таким простим іграм, як Wordle, здобути вірусний успіх і мільйони гравців. Три перші проєкти платформи — ігри під назвою Queens, Inference та Crossclimb.
Представник LinkedIn підтвердив, що компанія працює над іграми, але сказав, що дата запуску ще не визначена.
«Ми працюємо над додаванням ігор на основі головоломок до досвіду LinkedIn, щоб розблокувати трохи розваг, поглибити стосунки і, сподіваємось, створити можливість для розмов. Слідкуйте за новинами!», — сказав речник компанії.
Корпорація Microsoft, яка є власником LinkedIn, є ігровим гігантом. Її ігровий бізнес, до якого входять Xbox, Activision Blizzard і ZeniMax, минулого кварталу приніс 7,1 млрд дол доходів.
Представник LinkedIn відмовився повідомити, яким чином і чи бере участь Microsoft в ігровому проєкті LinkedIn.
За матеріалами:
Економічна Правда
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