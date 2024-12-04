У скільки обійдеться новорічний стіл-2025: думка економіста — Finance.ua

У скільки обійдеться новорічний стіл-2025: думка економіста Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

У скільки обійдеться новорічний стіл-2025: думка економіста

Через кілька тижнів настане довгоочікуване святкування Нового року. Кожна родина на це свято готує стіл та планує новорічні розваги.

Економіст Олег Пендзин розповів, у скільки обійдеться новорічний стіл-2025 та на які продукти збільшаться витрати.

Новорічний стіл-2025 — у скільки обійдеться

На думку керівника Економічного дискусійного клубу, економіста Олега Пендзина, наразі важко сказати точно, скільки коштуватиме накрити Новорічний стіл 2025 і на скільки він здорожчає. Адже очікується, що з 15 грудня дещо зросте ціна дороговартісних продуктів. Ідеться про м’ясо, рибу, копченості. Після того як почне зростати попит на ці товари, ціна на них буде підвищуватися.

«Ми наразі очікуємо, що після 15 числа, десь в районі останньої декади грудня, ціна на дороговартісні товари піде вгору, що призведе до здорожчання новорічного столу», — зазначає експерт.

На думку експерта, якщо оцінювати приблизно, то вартість новорічного столу зросте десь на 10−15%, у порівнянні з минулим роком. Це виходячи із того індексу інфляції, який є на сьогодні. Але цілком можливі й інші варіанти.

Торік вартість новорічного столу на чотирьох осіб становила 2880 грн. Відповідно, цьогоріч, якщо брати підвищення на 10−15%, це коштуватиме 3168−3312 грн.

Але це ціна без смаколиків. Це традиційний стіл для українців, зі звичайними класичними салатами, невеликою кількістю копченого м’яса, білого хліба та сирів. У цю вартість не включені червона ікра, смаколики та екзотичні фрукти, цитрусові.

Які продукти здорожчали

Економіст говорить, коли ми беремо продовольчий кошик, то продукти можна розділити на дві групи товарів: це дороговартісні й дешеві. До дороговартісних товарів належать риба, м’ясо, а до дешевих — овочі, хліб, крупи, макарони.

У дешевій групі наразі спостерігається дуже високе зростання, бо овочі та хліб значно подорожчали. Зокрема хліб — на 15%, у порівнянні з листопадом минулого року.

«Водночас дороговартісна продукція майже не зросла у порівнянні з минулим роком. М’ясо подорожчало десь на 3%, а риба — на 6%. Тобто, у порівнянні з дешевою групою товарів, це незначне здорожчання», — вважає Пендзин.

Це пов’язано з тим, що значно знизився попит на дороговартісні товари. Коли попит знижується, то за більш-менш сталої пропозиції ціна або зупиняється, або падає.

Що може вплинути на ціни

Експерт очікує зростання попиту саме на дороговартісну продукцію. З’явиться той фактор, який призводить до зростання цін на ці групи товарів. На скільки він зросте, залежить саме від попиту.

«Зараз спостерігається „фестиваль нечуваної щедрості“. Йдеться про допомогу від держави малозабезпеченим сім’ям та ВПО у розмірі 6500 грн, та про 1000 грн „від Зеленського“», — говорить Пендзин.

Економіст вважає: якщо виходити з цього погляду, то, можливо, з’явиться додатковий попит на дороговартісні продукти, що й спричинить зростання цін. Тож доведеться витратити більше грошей не лише на ковбасну нарізку, а й на страви з м’яса.

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