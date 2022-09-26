У Сінгапурському банку DBS розширили спектр криптопослуг — Finance.ua

У Сінгапурському банку DBS розширили спектр криптопослуг Вчора 03:40 — Фінтех і Картки

У Сінгапурському банку DBS розширили спектр криптопослуг

Представники найбільшого банку Сінгапуру DBS заявили про те, що їхня установа запропонує клієнтам оновлений спектр послуг, пов’язаних із криптовалютами.

Про це пише Bloomberg

Згідно з прес-релізом, DBS Group Holdings Ltd. розширила доступ до інструментів торгівлі віртуальними валютами для 100 тис. роздрібних інвесторів.

Йдеться про клієнтів з інвестиційними активами в розмірі не менше $246 000. Інноваційний функціонал дасть їм змогу торгувати Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) і Ripple (XRP), не залишаючи платформу. Вони зможуть здійснювати операції починаючи від суми в $500. Раніше ця опція була доступна тільки інституційним і корпоративним інвесторам, сімейним офісам, а також клієнтам DBS Private Bank і DBS Treasures Private Clients.

Керівництво банку DBS вже повідомляло про значне збільшення обсягу криптовалютних транзакцій, здійснюваних на внутрішній платформі. За їхніми словами, цей показник зріс більш ніж у 4 рази з квітня по червень поточного року, серед інституціоналів, незважаючи на падіння ринку і високу волатильність криптовалют.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

cryptomisto За матеріалами:

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