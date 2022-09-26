У Сінгапурському банку DBS розширили спектр криптопослуг — Finance.ua
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У Сінгапурському банку DBS розширили спектр криптопослуг

Фінтех і Картки
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У Сінгапурському банку DBS розширили спектр криптопослуг
У Сінгапурському банку DBS розширили спектр криптопослуг
Представники найбільшого банку Сінгапуру DBS заявили про те, що їхня установа запропонує клієнтам оновлений спектр послуг, пов’язаних із криптовалютами.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з прес-релізом, DBS Group Holdings Ltd. розширила доступ до інструментів торгівлі віртуальними валютами для 100 тис. роздрібних інвесторів.
Йдеться про клієнтів з інвестиційними активами в розмірі не менше $246 000. Інноваційний функціонал дасть їм змогу торгувати Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) і Ripple (XRP), не залишаючи платформу. Вони зможуть здійснювати операції починаючи від суми в $500. Раніше ця опція була доступна тільки інституційним і корпоративним інвесторам, сімейним офісам, а також клієнтам DBS Private Bank і DBS Treasures Private Clients.
Керівництво банку DBS вже повідомляло про значне збільшення обсягу криптовалютних транзакцій, здійснюваних на внутрішній платформі. За їхніми словами, цей показник зріс більш ніж у 4 рази з квітня по червень поточного року, серед інституціоналів, незважаючи на падіння ринку і високу волатильність криптовалют.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
cryptomisto
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