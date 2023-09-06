У Сінгапурі заблокували рахунки підозрюваного у відмиванні грошей у швейцарських банках — Finance.ua

У Сінгапурі заблокували рахунки підозрюваного у відмиванні грошей у швейцарських банках Сьогодні 19:39 — Кримінал

У Сінгапурі заблокували рахунки підозрюваного у відмиванні грошей у швейцарських банках

Поліція Сінгапуру заарештувала 125 млн сінгапурських доларів (92 млн доларів) з рахунків підозрюваного у відмиванні грошей у банку Julius Baer та місцевому підрозділі Credit Suisse.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що поліція заарештувала 92 млн сінгапурських дол., що належали громадянину Туреччини Вангу Шуймінгу в Credit Suisse Сінгапуру. Ще 33 мільйони сінгапурських доларів було вилучено з його рахунку в Julius Baer.

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Розслідування у справі щодо відмивання грошей набуло розголосу в середині серпня після того, як поліція заарештувала 10 іноземців — усіх вихідців з Китаю — і звинуватила їх у підробці документів та відмиванні злочинних доходів.

Загалом банки, агенти з нерухомості та гольф-клуби міста були втягнуті у скандал, що стосується активів на суму понад 1,8 мільярда сінгапурських дол.

Згідно з судовими документами, Ванг, якого розшукує китайська влада, також профінансував купівлю 11 розкішних будинків, які все ще будуються в елітних районах Сінгапуру. 10 об'єктів у Canninghill Piers і один об'єкт у Park Nova заборонено продавати за рішенням суду.

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