У Сінгапурі чоловік зірвав джекпот у $4 млн і одразу ж помер від стресу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Сінгапурі чоловік зірвав джекпот у $4 млн і одразу ж помер від стресу

Світ
92
У Сінгапурі чоловік зірвав джекпот у $4 млн і одразу ж помер від стресу
У Сінгапурі чоловік зірвав джекпот у $4 млн і одразу ж помер від стресу
У Сінгапурі в казино в готелі Marina Bay Sands чоловік помер незабаром після того, як виграв 4 мільйони доларів.
Про це пише Lokmat Times.
За повідомленнями, у чоловіка сталася раптова зупинка серця, яка і стала причиною смерті.
Інцидент стався в знаменитому місцевому казино, в якому переможець зірвав джекпот у розмірі 4 мільйонів доларів. Під час святкування з іншими відвідувачами закладу чоловік знепритомнів. Співробітники казино та викликані на місце події рятувальники негайно розпочали спроби привести його до тями, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Причиною смерті стала зупинка серця, викликана сильним хвилюванням.
Видання зазначає, що інцидент стався на тлі підвищеного занепокоєння з приводу потенційних ризиків, пов’язаних з індустрією азартних ігор у Сінгапурі.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.