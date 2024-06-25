У Сінгапурі чоловік зірвав джекпот у $4 млн і одразу ж помер від стресу — Finance.ua

У Сінгапурі чоловік зірвав джекпот у $4 млн і одразу ж помер від стресу Сьогодні 17:20 — Світ

У Сінгапурі чоловік зірвав джекпот у $4 млн і одразу ж помер від стресу

У Сінгапурі в казино в готелі Marina Bay Sands чоловік помер незабаром після того, як виграв 4 мільйони доларів.

Про це пише Lokmat Times

За повідомленнями, у чоловіка сталася раптова зупинка серця, яка і стала причиною смерті.

Інцидент стався в знаменитому місцевому казино, в якому переможець зірвав джекпот у розмірі 4 мільйонів доларів. Під час святкування з іншими відвідувачами закладу чоловік знепритомнів. Співробітники казино та викликані на місце події рятувальники негайно розпочали спроби привести його до тями, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Причиною смерті стала зупинка серця, викликана сильним хвилюванням.

Видання зазначає, що інцидент стався на тлі підвищеного занепокоєння з приводу потенційних ризиків, пов’язаних з індустрією азартних ігор у Сінгапурі.

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