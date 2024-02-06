У січні Україна збільшила транзит російського газу на 32% до 1,3 млрд куб. м — Finance.ua

У січні Україна збільшила транзит російського газу на 32% до 1,3 млрд куб. м Вчора 13:34 — Енергетика

У січні 2024 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, Україна збільшила транзит російського природного газу на 32% до 1,29 млрд куб. м. Про це повідомили в компанії «Оператор ГТС України».

У 2023 році Україна скоротила транзит російського газу через свою газотранспортну систему до Європи на 28,5% до 14,65 млрд куб. м порівняно з 2022 роком.

У серпні 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після завершення контракту на транзит газу з Росією Україна не вестиме перемовини про його продовження.

У грудні 2019 року компанії «Нафтогаз України», «Оператор ГТС України» і російський «Газпром» підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України з 2020 року.

Україна і Росія домовилися, що, за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжено після 2024 року, об'єм транзиту в 2020 році становитиме 65 млрд куб. м газу, а в 2021—2024 роках — по 40 млрд куб. м.

МінПром За матеріалами:

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