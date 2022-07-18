У січні-травні негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами покращало на $89,7 млн — Finance.ua

У січні-травні негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами покращало на $89,7 млн Вчора 09:11 — Казна та Політика

У січні-травні 2022 року імпорт товарів перевищив експорт на 878,4 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Протягом січня-травня 2022 року негативне сальдо торгівлі товарами покращало на 89,7 млн доларів порівняно з січнем-травнем 2021 року (за січень-травень 2021 року негативне сальдо становило 968,1 млн доларів).

Експорт товарів у січні-травні 2022 року склав 19 594,3 млн доларів, при цьому він зменшився на 20,4% порівняно з січнем-травнем 2021 року.

Імпорт товарів у січні-травні 2022 року становив 20 472,7 млн доларів, скоротившись на 19,9%.

На період запровадження правового режиму воєнного стану в Україні інформацію про результати державного статистичного нагляду щодо зовнішньої торгівлі товарами органи державної статистики формують по Україні в цілому та регіонах за товарною структурою (за географічною структурою інформація не формується).

Довідка Finance.ua:

У січні-квітні 2022 року імпорт товарів перевищив експорт на 29,6 млн доларів.

2021 року імпорт товарів перевищив експорт на 4727,5 млн доларів.

2021 року негативне сальдо торгівлі товарами покращилося на 416,8 млн доларів порівняно з 2020 роком (2020 року негативне сальдо склало 5 144,3 млн доларів).

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