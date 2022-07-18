У січні-травні негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами покращало на $89,7 млн — Finance.ua
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У січні-травні негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами покращало на $89,7 млн

Казна та Політика
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У січні-травні 2022 року імпорт товарів перевищив експорт на 878,4 млн доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Протягом січня-травня 2022 року негативне сальдо торгівлі товарами покращало на 89,7 млн доларів порівняно з січнем-травнем 2021 року (за січень-травень 2021 року негативне сальдо становило 968,1 млн доларів).
Експорт товарів у січні-травні 2022 року склав 19 594,3 млн доларів, при цьому він зменшився на 20,4% порівняно з січнем-травнем 2021 року.
Імпорт товарів у січні-травні 2022 року становив 20 472,7 млн доларів, скоротившись на 19,9%.
На період запровадження правового режиму воєнного стану в Україні інформацію про результати державного статистичного нагляду щодо зовнішньої торгівлі товарами органи державної статистики формують по Україні в цілому та регіонах за товарною структурою (за географічною структурою інформація не формується).

Довідка Finance.ua:

  • У січні-квітні 2022 року імпорт товарів перевищив експорт на 29,6 млн доларів.
  • 2021 року імпорт товарів перевищив експорт на 4727,5 млн доларів.
  • 2021 року негативне сальдо торгівлі товарами покращилося на 416,8 млн доларів порівняно з 2020 роком (2020 року негативне сальдо склало 5 144,3 млн доларів).
За матеріалами:
Українські Новини
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