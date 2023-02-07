У січні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 26% - до 703 одиниць — Finance.ua
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У січні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 26% - до 703 одиниць

Казна та Політика
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У січні 2023 року порівняно з січнем 2022 року продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 26% до 703 одиниць.
Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».
Порівняно з груднем продажі комерційних автомобілів зменшилися на 24%.
Серед нових комерційних автівок у січні найбільшим попитом користувалися машини марки Renault — 300 зареєстрованих автомобілів.
На другому місці комерційні автівки марки Fiat — 55 зареєстрованих автомобілів, третє місце в рейтингу займають автомобілі Mercedes — 42 од., четверту позицію зайняли автомобілі марки Ford — 41 од., п’яту позицію в рейтингу зайняла Volvo — 39 зареєстрованих автомобілів.
У 2022 році порівняно з 2021 роком продажі нових комерційних автомобілів скоротилися у 2,3 разу до 6,9 тис. одиниць.
За матеріалами:
Finance.ua
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