У січні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 26% - до 703 одиниць — Finance.ua

У січні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 26% - до 703 одиниць Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

У січні 2023 року порівняно з січнем 2022 року продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 26% до 703 одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

Порівняно з груднем продажі комерційних автомобілів зменшилися на 24%.

Серед нових комерційних автівок у січні найбільшим попитом користувалися машини марки Renault — 300 зареєстрованих автомобілів.

На другому місці комерційні автівки марки Fiat — 55 зареєстрованих автомобілів, третє місце в рейтингу займають автомобілі Mercedes — 42 од., четверту позицію зайняли автомобілі марки Ford — 41 од., п’яту позицію в рейтингу зайняла Volvo — 39 зареєстрованих автомобілів.

У 2022 році порівняно з 2021 роком продажі нових комерційних автомобілів скоротилися у 2,3 разу до 6,9 тис. одиниць.

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