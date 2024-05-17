У січні-квітні Мінфін продав ОВДП на 95,6 млрд гривень, $764 млн та €557 млн — Finance.ua

У січні-квітні Мінфін продав ОВДП на 95,6 млрд гривень, $764 млн та €557 млн Сьогодні 13:35 — Казна та Політика

У січні-квітні Мінфін продав ОВДП на 95,6 млрд гривень, $764 млн та €557 млн

У січні-квітні поточного року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 95,6 млрд гривень, 764 млн доларів і 557 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це свідчать дані Національного банку.

Мінфін розмістив гривневі держоблігації на 96 641 млн гривень, що на 29,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також було розміщено папери на 764 млн доларів та 557 млн євро, що відповідно на 25,7% менше та на 541,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 17,3% річних, у доларах — 4,7% річних, у євро — 3,0% річних.

Як повідомляли Українські Новини, у 2023 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 401,8 млрд гривень, 3 688 млн доларів і 736 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

У 2022 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 164,4 млрд гривень, 2 089 млн доларів і 984 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

У 2021 році Мінфін залучив до держбюджету 287,9 млрд гривень, 3 096 млн доларів та 783 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

2020 року Мінфін залучив до держбюджету 258,8 млрд гривень, 3,9 млрд доларів і 845 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2023 рік становили 1,68 трлн гривень, або 73,7% від запланованих на цей період.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.