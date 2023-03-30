У Швейцарії винесли вирок банкірам за допомогу «гаманцю путіна» — Finance.ua
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У Швейцарії винесли вирок банкірам за допомогу «гаманцю путіна»

Світ
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У Швейцарії винесли вирок банкірам за допомогу «гаманцю путіна»
У Швейцарії винесли вирок банкірам за допомогу «гаманцю путіна»
У Швейцарії засудили чотирьох банкірів за допомогу близькому другу президента рф володимиру путіну віолончелісту Сергію Ролдугіну переказати гроші на банківські рахунки.
У 2022 році влада Швейцарії ввела проти музиканта санкції, назвавши його «гаманцем путіна».
Як пише Reuters, розмістити мільйони франків на рахунках у швейцарських банках у період з 2014 по 2016 рік Ролдугіну допомагали троє росіян та один швейцарець, які на той час були керівниками цюріхської філії «Газпромбанку». Зокрема, йдеться про близько 30 млн швейцарських франків ($31,84 млн).
Вони засуджені окружним судом Цюріха за відсутність обачності у фінансових операціях та отримали вирок у вигляді семи місяців позбавлення волі умовно.
Видання нагадало, що музикант є хрещеним батьком старшої дочки путіна Марії.
Крім ЄС, Ролдугін також потрапив під санкції США після вторгнення рф в Україну. Мінфін США вважає його частиною системи, яка управляє офшорним багатством путіна.
За матеріалами:
УНІАН
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