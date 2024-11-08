У Швейцарії провели рекордні випробування вакуумного поїзда Hyperloop — Finance.ua
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У Швейцарії провели рекордні випробування вакуумного поїзда Hyperloop

Технології&Авто
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У Швейцарії провели рекордні випробування вакуумного поїзда Hyperloop
У Швейцарії провели рекордні випробування вакуумного поїзда Hyperloop
У Швейцарії успішне випробування прототипу вакуумного поїзда Hyperloop для переміщення вантажів.
Про це повідомляє New Atlas.
У 2013 році Ілон Маск опублікував технічну документацію на розробку аеродинамічних алюмінієвих капсул для пасажирів або вантажів, які пересуваються майже безповітряними трубами зі швидкістю 1200 км/год. Ці труби протягнуті між великими містами та встановлені над землею на спеціальних опорах.
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Декілька великих компаній залучили капітал і спробували втілити задум Маска, але реальних успіхів поки що не досяг ніхто. Близько року тому закрився Virgin Hyperloop — єдиний, хто показово катав двох своїх співробітників у прототипі Hyperloop. Результати інших були ще менш вражаючими.
Проте, проект Limitless залишається вірним ідеї швидкісного переміщення. Його засновники бажають створити стійку і ефективну транспортну систему і вже досягли певних успіхів.
Консорціум побудував та випробував у дії зменшену копію вакуумної транспортної системи, що складається з труби діаметром 40 см, що утворює замкнене коло. Діаметр кільцевої траси — 125,6 м. Це в 12 разів менше за передбачувані розміри справжньої «гіперпетлі».
Загалом команда провела 82 випробування. За найдовший прогін поїзд проїхав 11,8 км, а найвища швидкість становила 40,7 км/год. Це дозволяє визнати проект Limitless найуспішнішим: якби справа відбувалася в масштабі 1:1, то дистанція дорівнювала б 141,6 км, а швидкість — 488,2 км/год.
Безумовно, проект ще дуже далекий від практичної реалізації, але зусилля інженерів говорять про те, що ідея надшвидкісного поїзда вакууму ще жива.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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