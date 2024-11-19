У Швейцарії презентували перші поїзди FLIRT Evo: куди поїдуть (фото) — Finance.ua

У Швейцарії презентували перші поїзди FLIRT Evo: куди поїдуть (фото) Сьогодні 20:47 — Фондовий ринок

У Швейцарії презентували перші поїзди FLIRT Evo: куди поїдуть (фото)

Федеральні залізниці Швейцарії (SBB) і пасажирські оператори Thurbo і RegionAlps представили три перші електропоїзди FLIRT Evo будівлі Stadler.

Ввести їх в експлуатацію для виконання пасажирських перевезень (у тому числі транскордонних) планують у 2026 році.

У 2022 році SBB, Thurbo та RegionAlps підписали з компанією Stadler рамковий договір на постачання до 510 одноповерхових поїздів та контракт, у якому було зафіксовано тверде замовлення на 286 одиниць вартістю 2 млрд швейцарських франків. У травні 2024 року SBB замовили ще 33 поїзди за цим договором. На даний момент Stadler виготовила по одному потягу для кожного оператора.

Очікується, що в наступні 11 років будуть поетапно вводитися в експлуатацію 329 поїздів FLIRT Evo (включаючи 43 поїзди за опціоном). Попередньо нові поїзди тестуватимуть у ремонтно-випробувальному центрі оператора Thurbo у Вайнфельдені, який зараз модернізується. SBB отримають 198 поїздів, Thurbo — 107 од. та RegionAlps — 24 од. Вони замінять застарілі потяги Domino, FLIRT першого покоління, GTW та NIna, які планується вивести з експлуатації до кінця 2034 року.

Одноповерхові поїзди FLIRT Evo відрізняються просторішими багатофункціональними зонами для розміщення велосипедів, дитячих колясок та багажу, покращеними можливостями прийому сигналів мобільного радіозв’язку, наявністю електричних розеток на місцях усіх класів обслуговування.

Виконано європейські вимоги щодо безбар’єрного доступу для осіб з обмеженою мобільністю. Поїзди обладнані потужнішими системами тягового приводу та кондиціонерами, в яких використовується екологічний холодоагент R290 на основі пропану.

Нові поїзди мають отримати допуск до експлуатації у Швейцарії, Німеччині, Австрії та Франції.

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

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