У Швейцарії підтримали реекспорт зброї в Україну — Finance.ua
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У Швейцарії підтримали реекспорт зброї в Україну

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Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку, яка дасть змогу реекспортувати зброю в Україну.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу швейцарського парламенту.
«Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її в країни, залучені в збройні конфлікти», — йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення підтримали 22 голосами, 17 — проти, ще четверо утрималися.
Згідно з поправкою, країни-покупці швейцарської зброї все одно повинні будуть підписати декларацію про заборону реекспорту, однак її термін може бути обмежений до 5 років. Реекспорт буде можливий лише для країн призначення, які не порушують права людини і не використовують зброю проти цивільного населення.
Нагадаємо, 1 червня нижня палата парламенту Швейцарії, Національна рада, проголосувала проти поправки, яка б дозволила третім країнам реекспортувати зброю швейцарського виробництва, зокрема, в Україну. Після голосування верхньої палати вони розглянуть поправку повторно.
З початку війни в Україні кілька країн звернулися до Швейцарії з проханням дозволити передачу швейцарської зброї, яка є у їхньому арсеналі, Києву.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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