У Швейцарії кажуть, що не імпортували російське золото у травні — Finance.ua

У Швейцарії кажуть, що не імпортували російське золото у травні 24.06.2022, 09:34 — Банківські метали

Асоціація швейцарських переробників золота заявила, що опитала своїх членів, і жоден з них не імпортував російське золото у травні 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

За даними Федерального митного управління Швейцарії, у травні з Росії до Швейцарії було відправлено понад 3 тонни золота на суму близько 200 мільйонів доларів.

«Це була перше зареєстроване відвантаження між країнами з лютого, коли почалася війна в Україні», — пише агентство.

Незважаючи на те, що експорт золота з Росії не забороняється швейцарськими законами, асоціація повідомила, що в країні «немає місця» сумнівному золоту. Крім того, асоціація закликає своїх членів відмовлятися від спірних покупок, якщо вони сумніваються.

Така заява викликає питання, хто ж саме замовив постачання золота. В асоціацію входять усі основні афінажні заводи Швейцарії, які лідирують у світовій переробці золота.

«Купівля російського золота стала табу в цій індустрії після війни в Україні», — наголосило агентство.

Економічна Правда За матеріалами:

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