У Швейцарії кажуть, що не імпортували російське золото у травні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Швейцарії кажуть, що не імпортували російське золото у травні

Банківські метали
75
Асоціація швейцарських переробників золота заявила, що опитала своїх членів, і жоден з них не імпортував російське золото у травні 2022 року.
Про це пише Bloomberg.
За даними Федерального митного управління Швейцарії, у травні з Росії до Швейцарії було відправлено понад 3 тонни золота на суму близько 200 мільйонів доларів.
«Це була перше зареєстроване відвантаження між країнами з лютого, коли почалася війна в Україні», — пише агентство.
Незважаючи на те, що експорт золота з Росії не забороняється швейцарськими законами, асоціація повідомила, що в країні «немає місця» сумнівному золоту. Крім того, асоціація закликає своїх членів відмовлятися від спірних покупок, якщо вони сумніваються.
Така заява викликає питання, хто ж саме замовив постачання золота. В асоціацію входять усі основні афінажні заводи Швейцарії, які лідирують у світовій переробці золота.
«Купівля російського золота стала табу в цій індустрії після війни в Україні», — наголосило агентство.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.