У Швейцарії арбітраж зобов’язав американську компанію повернути Україні понад $18 млн
Україна виграла суперечку в арбітражному трибуналі Швейцарського арбітражного центру проти американського постачальника зброї. Компанія отримала стовідсоткову передоплату за артилерійські боєприпаси, але виконала контракт частково.
Про це повідомляє Мін’юст.
Відповідно до рішення суду компанія повинна повернути понад $18 млн разом зі штрафними санкціями.
Позов Міноборони стосувався порушення контрактних зобов’язань, укладених на початку повномасштабної війни.
Арбітражний суд повністю підтримав позицію української сторони після детального розгляду справи. Він відхилив усі заперечення відповідача, визнав факт порушення контрактних зобов’язань та постановив стягнути сплачені кошти.
Мін’юст залучив міжнародну юридичну фірму Staiger Attorneys at law Ltd, яка надавала консультації з питань швейцарського права.
Поділитися новиною
Також за темою
Євробонди України дешевшають
Свириденко відповіла на петицію про підвищення виплат військовим
У Швейцарії арбітраж зобов’язав американську компанію повернути Україні понад $18 млн
Єдиний реєстр держмайна переходить у цифровий формат — ФДМУ
Скільки родин отримали послугу «Муніципальна няня» у 2025 році
Як зміниться програма «Власна справа» у 2026 році