У Швейцарії арбітраж зобов’язав американську компанію повернути Україні понад $18 млн

Казна та Політика
95
Україна виграла суперечку в арбітражному трибуналі Швейцарського арбітражного центру проти американського постачальника зброї. Компанія отримала стовідсоткову передоплату за артилерійські боєприпаси, але виконала контракт частково.
Про це повідомляє Мін’юст.
Відповідно до рішення суду компанія повинна повернути понад $18 млн разом зі штрафними санкціями.
Позов Міноборони стосувався порушення контрактних зобов’язань, укладених на початку повномасштабної війни.
Арбітражний суд повністю підтримав позицію української сторони після детального розгляду справи. Він відхилив усі заперечення відповідача, визнав факт порушення контрактних зобов’язань та постановив стягнути сплачені кошти.
Мін’юст залучив міжнародну юридичну фірму Staiger Attorneys at law Ltd, яка надавала консультації з питань швейцарського права.
zn.ua
