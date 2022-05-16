У що вкладати на фондових ринках, аби не втратити гроші через інфляцію — експерт — Finance.ua

У що вкладати на фондових ринках, аби не втратити гроші через інфляцію — експерт

Вчора 21:48 — Особисті фінанси

Від початку року у світі було багато «чорних лебедів», які для інвесторів у фондовий ринок мають стати фактором для розуміння того, як приймати рішення.



«Чорними лебедями» часто називають раптові непередбачувані події, які мають колосальні наслідки.

Купити запис конференції можна за посиланням. Що робити інвесторам на фоні того колапсу, який зараз відбувається, розповів директор Київської філії Freedom Finance Богдан Сидоренко під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ».

«Грошова маса збільшилася і зараз у світі є проблеми з інфляцією. При цьому згодом Центробанк США підійматиме ставку, тобто кошти дорожчатимуть. Це є першим ризиком для інвесторів з технологічних компаній та венчурних інвестицій», — розповів експерт.

Серед інших сучасних ризиків для інвесторів:

зростання цін на сировину та енергоресурси;

невизначеність відносин Китаю та США;

рекордна інфляція з 1982 року;

війна України з росією.

Які інструменти може використовувати інвестор в умовах шторму на ринку:

облігації;

інфляційні активи;

inverse ETF;

заздалегідь інтервальний або пропорційний вхід;

опціонна робота.

Експерт пояснив, чому варто обирати саме ці варіанти, аби вберегти свої заощадження.

Облігації

Облігації — це цінні боргові папери. Купивши облігації, інвестор автоматично стає кредитором. Емітент — особа, яка випустила облігації — є боржником, що зобов’язаний виплатити борг та відсотки.

Від акції облігація відрізняється фіксованою прибутковістю. Покупець відразу знає, який прибуток принесе боргова розписка. І якщо у випадку із придбанням акцій інвестор стає власником компанії, то вкладаючи в облігації, він перетворюється на її кредитора.

Навіщо купувати облігації у період падіння ринку? Деякі фонди знають ці правила як вимушену дію. Тому якщо можна припустити інтервал корекції або негативу на ринку, то покупка облігацій із близьким погашенням дозволяє відійти від ринку і скупити більш ризикові активи на дні.

«Якщо, наприклад, ми знаходимося у фонді А й аналітики говорять про те, що у першому кварталі є негативні фактори, то такий фонд буде приймати рішення брати короткострокові облігації і завдяки цьому не відправляти на ринок багато коштів — коли вони прийдуть на рахунок інвестфонду, він їх використає для того, щоб купити за безцінь активи акцій. Цю логіку я раджу використовувати, якщо ви розумієте, що зараз не можете приймати рішення, які можуть вам надати дохідність», — розповів Сидоренко.

Так, наприклад Україна прийняла рішення призупинити обіг цінних паперів, але натомість доступні воєнні облігації. Вони доступні на терміни від 3 місяців до 1 року — тому, за словами фахівця, це гарний варіант, аби перечекати інфляцію і проблеми на ринку.

Облігації зовнішніх державних позик

На ринку зовнішнього державного боргу України зараз склалася унікальна ситуація — суверенні єврооблігації торгуються з дисконтом 40-60%. Це означає, що ви можете додати у свій інвестпортфель найприбутковіший валютний актив у цьому році.

"Також є інфляційні активи, які можуть гарно відробити питання зростання ціни.

Перш за все промисловість — хімічна, металургійна — завжди буде «в плюсі» від інфляції, тому що сировина буде зростати у ціні, відповідно, збільшиться і дохід. Друге — срібло — це інструмент, який завжди реагує на кризу", — розповів експерт.

Inverse ETF

За словами інвестора, це рішення для спекуляцій, а не інвестицій — і це треба розуміти.

«Якщо, наприклад, ви вважаєте, що буде криза, виникає питання „Як на ній заробити?“. Можна купити золото. Якщо це буде затяжна криза, то можна заробити 200%. Але що робити, якщо ви тримаєте портфель і не хочете його продавати? Наприклад, швидке падіння ринку відпрацює 3% UVXY. Якщо S&P 500 під час COVID-19 впав на 36%, то UVXY зріс на 1150%. Тобто він відробив 3% портфелю, що достатньо для того, аби убезпечити свій портфель і нерви», — поділився даними Сидоренко.

Усереднення або інтервальний підхід

Цей формат краще використовувати при співпраці з інвесторами, адже ніхто не знає, коли ринок відновиться. Для професійного управлінця активами шанс зайти «на дні» становить 1,5%, а для звичайного інвестора — 0%.

Тому інвесторам треба робити найкращу ціну. Для цього і є інтервальний вхід. Як він працює — зображено у таблиці.

Тобто під час корекції фундаментальних активів варто розглядати їх покупку, яка інтегрально враховує, що актив може піти ще нижче. Проте такий спосіб дозволяє створити собі хорошу середню ціну і довгостроково тримати актив.

Опціони

Опціон кол дає його покупцю право на купівлю базового активу за фіксованою ціною у конкретний період часу. Купуючи опціон кол, покупець розраховує на зростання ціни базового активу у майбутньому.

Фактично купівля опціону пут означає прогноз, що за певний період базовий актив буде нижчим, ніж ціна виконання опціону. Якщо це так і станеться, то прибуток від покупки пута буде меншим на величину, яку інвестор заплатив за опціон.

Купівля захисного пута дає вам право продати акцію, яку ви вже маєте, за ціною страйка А. Захисний пут виконується, коли ваш погляд на акцію загалом «бичачий», але ви не проти захистити частку акції у портфелі в разі розвороту тренду вниз. Це також дасть вам можливість економії на заспокійливому засобі у моменти ринкової невизначеності.

Якщо ви купуєте захисний пут, то отримуєте повний контроль над часом виконання свого опціону, а ціна, яку ви збираєтеся отримати за акцію, визначена наперед. У той самий час ці переваги є наслідком понесених витрат купівлі пута.

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