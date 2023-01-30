У ще одному місті Польщі відкривається центр оформлення документів для українців — Finance.ua

У ще одному місті Польщі відкривається центр оформлення документів для українців Сьогодні 17:34 — Особисті фінанси

30 січня 2023 року відкриває свої двері ще один стаціонарний центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у польському місті Краків.

Про це повідомили в МВС.

Новий відокремлений підрозділ державного підприємства «Документ», що належить до сфери управління Державної міграційної служби, запрацює за адресою: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.

Тут наші громадяни, які вимушено перебувають за межами України під час війни, можуть отримати наступні послуги:

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

оформлення ID-картки;

обмін посвідчення водія;

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Довідка Finance.ua:

З 1 лютого для українських біженців у Польщі відновлять виплату грошової допомоги у рамках програми «Сім’я 500+». Йдеться про сім’ї з неповнолітніми дітьми.

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