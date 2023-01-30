У ще одному місті Польщі відкривається центр оформлення документів для українців — Finance.ua
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У ще одному місті Польщі відкривається центр оформлення документів для українців

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30 січня 2023 року відкриває свої двері ще один стаціонарний центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у польському місті Краків.
Про це повідомили в МВС.
Новий відокремлений підрозділ державного підприємства «Документ», що належить до сфери управління Державної міграційної служби, запрацює за адресою: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.
Тут наші громадяни, які вимушено перебувають за межами України під час війни, можуть отримати наступні послуги:
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • оформлення ID-картки;
  • обмін посвідчення водія;
  • страхування.➡️https://bit.ly/3kVVOEv

Довідка Finance.ua:

  • З 1 лютого для українських біженців у Польщі відновлять виплату грошової допомоги у рамках програми «Сім’я 500+». Йдеться про сім’ї з неповнолітніми дітьми.
За матеріалами:
Finance.ua
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