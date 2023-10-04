У Шегинях затримали водія мікроавтобуса з контрабандними парфумами на 1,3 млн грн — Finance.ua
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У Шегинях затримали водія мікроавтобуса з контрабандними парфумами на 1,3 млн грн

Кримінал
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Уночі на вівторок, 3 жовтня, у пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею прикордонники та митники викрили 41-річного мешканця Львівщини, який намагався перевезти французькі парфуми вартістю 1,3 млн грн як гуманітарну допомогу.
Як розповіли у Західному регіональному управління Держприкордонслужби, 41-річний водій автомобіля Fiat Ducato, мешканець Львівщини, для проїзду обрав смугу руху «червоний коридор». Під час проходження контролю чоловік повідомив, що перевозить в Україну особисті речі, а також медикаменти та одяг для благодійного фонду.
У Шегинях затримали водія мікроавтобуса з контрабандними парфумами на 1,3 млн грн
Під час додаткової перевірки прикордонники та митники виявили в кабіні мікроавтобуса понад 400 одиниць французьких парфумів Montale. Орієнтовна вартість незадекларованого товару становить 1,3 млн грн.
За цим фактом працівники митниці склали протокол за фактом недекларування товарів, що переміщуються через кордон (ч. 2 ст. 471 МКУ). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 30% вартості цих товарів.
За матеріалами:
Zaxid.net
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