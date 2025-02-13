У сезоні 2025/26 прогнозується світовий профіцит цукру — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У сезоні 2025/26 прогнозується світовий профіцит цукру

17
У сезоні 2025/26 прогнозується світовий профіцит цукру
У сезоні 2025/26 прогнозується світовий профіцит цукру
За оцінками міжнародних аналітиків Green Pool, у наступному 2025/26 маркетинговому році очікується профіцит світового балансу цукру у розмірі 2,7 млн ​​т, порівняно з дефіцитом 3,7 млн ​​т у сезоні 2024/25.
Про це повідомляє Укрцукор з посиланням на Reuters, пише Агробізнес.
Згідно з оцінками, опублікованими 5 лютого, в новому 2025/26 маркетиновому році світове виробництво цукру може збільшитися на 4,5% і досягти 202 млн т, що стане другим за величиною історичним показником.
Зазначається, що цьому сприятиме збільшення виробництва цукру в Бразилії, Індії та Таїланді.
Упродовж 2024 року Україна досягла рекордного показника в експорті цукру, поставивши 746,3 тисячі тонн на суму 419 млн доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.