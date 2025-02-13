У сезоні 2025/26 прогнозується світовий профіцит цукру — Finance.ua

У сезоні 2025/26 прогнозується світовий профіцит цукру
За оцінками міжнародних аналітиків Green Pool, у наступному 2025/26 маркетинговому році очікується профіцит світового балансу цукру у розмірі 2,7 млн т, порівняно з дефіцитом 3,7 млн т у сезоні 2024/25.
Про це повідомляє Укрцукор з посиланням на Reuters, пише Агробізнес.
Згідно з оцінками, опублікованими 5 лютого, в новому 2025/26 маркетиновому році світове виробництво цукру може збільшитися на 4,5% і досягти 202 млн т, що стане другим за величиною історичним показником.
Зазначається, що цьому сприятиме збільшення виробництва цукру в Бразилії, Індії та Таїланді.
Упродовж 2024 року Україна досягла рекордного показника в експорті цукру, поставивши 746,3 тисячі тонн на суму 419 млн доларів.
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