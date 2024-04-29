У Sense Bank підбили підсумки роботи Sense SuperApp за минулий рік — Finance.ua

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У Sense Bank підбили підсумки роботи Sense SuperApp за минулий рік

Український Sense Bank опублікував на своєму сайті результати оновлення функціонала свого застосунку Sense SuperApp для фізичних осіб-підприємців за минулий, 2023 рік.

За словами банкірів, минулого року мобільний застосунок Sense SuperApp зазнав чимало змін та доповнень. Так, для ФОПів було інтегровано ряд нових функцій, наприклад можливість отримання довідок онлайн, генерація QR-коду для платежів і можливість повторного випуску бізнес-картки онлайн.

Та одним з найзначущих доповнень стало глобальне оновлення розділу платежів і переказів для ФОП. Ключовою новинкою стала інтеграція фінансового месенджера для підприємців. Відтак для них, так само як і для фізичних осіб, кожна транзакція перетворилася на чат, який несе функцію шаблона 2.0. У новому функціоналі ФОПи можуть повторювати платежі та зберігати їх призначення, шукати реквізити за допомогою універсального рядка, щоб вся потрібна інформація підтягнулася автоматично.

Крім того, минулого року у ФОПів — клієнтів Sense Bank з’явилась можливість відкликати платіж у Sense SuperApp. Ця функція доступна поки банк не провів платіж.

Окремо варто відзначити рішення для зручної сплати податків ФОПами. Для цього банком були введені структуровані призначення платежів. На вимогу чинного законодавства всі платежі на рахунки Державного казначейства повинні бути структуровані у вигляді «Код виду сплати» та «Додаткова інформація». Для оптимізації цього процесу та його спрощення у цифровому банку з’явилася автоматизація: при введенні у платіжці IBAN, який ідентифікується як казначейський, призначення автоматично формується у структурованому форматі. Сплатити податки також можна за автоматично створеними шаблонами.

Спростили також процес актуалізації даних фізичними особами-підприємцями. Так, клієнти банку ФОПи, у яких відсутні зміни, можуть пройти повторну ідентифікацію у Sense SuperApp за кілька тапів. Відповідне сповіщення з пропозицією актуалізувати дані ФОП з’являється при вході у мобільний застосунок банку за 30 днів до закінчення строку ідентифікації.

Нагадаємо, що 4 квітня цього року мобільний застосунок Sense SuperApp став переможцем у номінації Best Mobile Banking за результатами найбільшої професійної премії Ukrainian FinTech Awards 2024.

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